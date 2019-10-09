السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ندوة حول "خطر الجماعات الإرهابية على الدين والوطن"



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، ندوة بعنوان: (خطر الجماعات الإرهابية على الدين والوطن)، يشارك فيها كل من الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، والشيخ محمد بن عمر السايح، في جامع الإمام تركي بن عبدالله "الجامع الكبير" بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

كما سيقوم ــ بمشيئة الله ــ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في الندوة، والإجابة على أسئلة الحاضرين.

وسيتولى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في الرياض، بث ونقل الندوة مباشرة على تويتر periscope.tv/dawazizia.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة متصلة من البرامج العلمية التي تنفذها إدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع الوزارة بمنطقة الرياض لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والتحذير من الجماعات الإرهابية، ومن الأفكار الضالة والمنحرفة، ولتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة.

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13:49ت م

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