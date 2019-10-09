السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تحتفل باليوم العالمي للمعلم



أبها10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية اليوم احتفالا باليوم العالمي للمعلم بالتعاون مع جمعية "جسم" للمعلم، وإدارة تعليم منطقة عسير، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وعدد من منسوبي الجامعة والمعلمين .

وفي بداية الاحتفال اطلع مدير الجامعة والحضور على محتويات المعرض الفني المصاحب الذي ضم مشاركة للجمعية

ثم ألقى عميد كلية التربية الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه المناسبة في دعم المعلمين والاحتفاء بهم . بعد ذلك قدم المعلم محمد الراقدي كلمة نيابة عن المعلمين أكد فيها أن الحفاوة التي يحظى بها المعلم من المجتمع تسهم في تحفيزه ودعمه لتقديم كل ما يمكنه لبناء جيل واعد .

كما اشتمل الحفل على عدد من القصائد الشعرية، إضافة إلى عرض مرئي تناول تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، ومكانة وأهمية ما يقدمه المعلمون لمجتمعاتهم.

بعدها أطلق مدير الجامعة وحدة التربية الميدانية، التي تعنى بالإشراف على طلاب الجامعة المتدربين في المدارس، ودعم مسيرتهم التربوية والمهنية خلال فترة تدريبهم، وتقويم عملهم، وذلك لتهيئتهم للعمل في مجال التعليم .

كما نظمت الكلية محاضرتين بعنوان "الأدوار المستقبلية للمعلم في ضوء رؤية 2030"، و"مكانة المعلم".

// انتهى //

13:37ت م

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أبها10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية اليوم احتفالا باليوم العالمي للمعلم بالتعاون مع جمعية "جسم" للمعلم، وإدارة تعليم منطقة عسير، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وعدد من منسوبي الجامعة والمعلمين .وفي بداية الاحتفال اطلع مدير الجامعة والحضور على محتويات المعرض الفني المصاحب الذي ضم مشاركة للجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" بعدد من اللوحات التشكيلية لمعلمي التربية الفنية من مختلف مدارس المنطقة، إضافة إلى ملصقات فعاليات كلية التربية التي تمت إقامتها خلال المدة الماضية وتعنى بالمعلم والتعليم.ثم ألقى عميد كلية التربية الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان كلمة أشار فيها إلى أهمية هذه المناسبة في دعم المعلمين والاحتفاء بهم . بعد ذلك قدم المعلم محمد الراقدي كلمة نيابة عن المعلمين أكد فيها أن الحفاوة التي يحظى بها المعلم من المجتمع تسهم في تحفيزه ودعمه لتقديم كل ما يمكنه لبناء جيل واعد .كما اشتمل الحفل على عدد من القصائد الشعرية، إضافة إلى عرض مرئي تناول تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، ومكانة وأهمية ما يقدمه المعلمون لمجتمعاتهم.بعدها أطلق مدير الجامعة وحدة التربية الميدانية، التي تعنى بالإشراف على طلاب الجامعة المتدربين في المدارس، ودعم مسيرتهم التربوية والمهنية خلال فترة تدريبهم، وتقويم عملهم، وذلك لتهيئتهم للعمل في مجال التعليم .كما نظمت الكلية محاضرتين بعنوان "الأدوار المستقبلية للمعلم في ضوء رؤية 2030"، و"مكانة المعلم".// انتهى //13:37ت م0093

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