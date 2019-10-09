السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير السعودية اليوم الشؤون الصحية وأطباء برنامج الأطباء الزائرين



حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة أمس، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود بن فهد الشمري, وعددًا من أطباء برنامج الأطباء الزائرين.

ورحب سمو الأمير عبدالعزيز بالجميع ، مؤكدًا تقديره لكل الجهود والمبادرات التي تسعى لرفع مستوى الخدمات الطبية إلى الأفضل وتقديم خدمات أشمل للمرضى.

واستمع سموه لشرح حول البرنامج ودوره في تعزيز الخدمات التخصصية الصحية في المنطقة ومدى الفائدة المرجوة من البرنامج.

وفي نهاية اللقاء، قدم أمير منطقة حائل شكره لصحة حائل على ما تبذله من جهود مميزة، متطلعًا إلى مزيد من العطاء وخدمة المرضى في ظل ما تجده صحة حائل بشكل خاص ووزارة الصحة بشكل عام من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة - حفظها الله -.

الجدير بالذكر أن برنامج الأطباء الزائرين يهدف إلى توفير الخدمات الصحية للمرضى في مختلف التخصصات العامة والدقيقة بحيث يساعد إلى تقليل أعداد الحالات وقوائم الانتظار مما يسهل على المريض الوصول للخدمة دون عناء.

وقد عملت صحة حائل خلال عام ٢٠١٩م إلى استقطاب العديد من الأطباء الزائرين بمختلف التخصصات حيث وصل عدد الأطباء الزائرين حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام إلى ٧٠ طبيبًا زائرًا في مختلف التخصصات الدقيقة في الطب الباطني وطب الأطفال والجراحة وغيرها من التخصصات الطبية، وقام الأطباء الزائرون الذين تم استقطابهم لصحة حائل بإنجاز عدد ١٣١٥ عملية و ٥٦٧٧ استشارة طبية حتى نهاية الربع الثالث لهذا العام الحالي ٢٠١٩م.

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12:59ت م

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