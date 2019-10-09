السعودية اليوم / أمانة الأحساء تستعد لموسم الأمطار



الأحساء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

وضعت أمانة الأحساء خطتها التنفيذية لموسم السيول والأمطار لهذا العام، وذلك بعد عمل العديد من الدراسات الميدانية والفنية، والتنسيق مع الإدارات المعنية والجهات ذات العلاقة.

وأكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة وإدارة صيانة السيول والأمطار قامت بالبدء في تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية، وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الأوساخ والترسبات، وإبقائها بحاله جيدة لإستقبال مياه الأمطار دون عوائق، كما تم القيام بأعمال صيانة محطات تصريف مياه الأمطار والبالغ عددها 15 محطة، وذلك لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عمل المضخات، والتأكد من صيانة بعض أغطية غرف التفتيش لتكون مجهزه لمرور مياه الأمطار من خلالها.

وبين أن الأمانة قامت بتجهيز المعدات الخاصة بموسم الأمطار، في الوقت الذي تم الانتهاء من معالجة مواقع تجمع مياه الأمطار في المراكز والقرى التابعه لها، مفيدا أن الأمانة تعمل على صيانة الشوارع، وصيانة الأرصفة والجزر الوسطية قبل وبعد هطول الأمطار،

وأوصى المهندس الملحم فريق عمل مواجهة السيول والأمطار على حصر جميع مواقع تجمعات السيول والأمطار، ليتم تأمينها وتوزيع الكوادر الفنية والإدارية للعمل على مدار الساعة، إلى جانب تواجد فرق الطوارئ.

// انتهى //

12:58ت م

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