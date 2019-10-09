السعودية | مجلس التعاون الخليجي يستعرض مع الأمم المتحدة جهود مكافحة الإرهاب

المناطق - الرياض

التقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أمس في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، مع الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وكيل.

واستعرض الاجتماع الجهود التي يبذلها الجانبان في مجال مكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون بين المنظمتين، وتبادل الخبرات من خلال عقد حوارات واجتماعات منتظمة، وورش عمل، وغيرها من الفعاليات، للاستفادة من خبرات الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار الأمين العام المساعد لمجلس التعاون إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا المجال.