السعودية | إطلاق اسم عبدالعزيز الفغم على أحد شوارع الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق اسم عبدالعزيز الفغم على أحد شوارع الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:29 مساءً, 9 أكتوبر 2019 م المناطق-الرياض أعلن حساب أمانة منطقة الرياض اليوم موافقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبناء على ما عرضه سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على تسمية أحد شوارع مدينة الرياض باسم اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- تقديرا لجهوده في خدمة القيادة والوطن.

ولم يحدد الحساب الشارع المقترح إلا أن هذه البادرة تعد واحدة من مبادرات تكريم الأشخاص الذين خدموا الدولة وتفانوا في خدمة دينهم ومليكهم.

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