- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
فحصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل اكتتاب أرامكو بهذا الطرح الضخم، وذلك مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.
وتوقعت مصادر لرويترز بأن يكون هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمين بالاكتتاب بأسهم أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.