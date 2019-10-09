اخبار السعوديه

البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-09

البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

فحصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل اكتتاب أرامكو بهذا الطرح الضخم، وذلك مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وتوقعت مصادر لرويترز بأن يكون هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمين بالاكتتاب بأسهم أرامكو.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا