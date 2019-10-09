البنوك و6 ملايين مستثمر يستعدون لاكتتاب أرامكو

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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فحصت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) استعداد البنوك المحلية وقدرتها على تلبية طلب المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض من أجل اكتتاب أرامكو بهذا الطرح الضخم، وذلك مع اقتراب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو.

وتوقعت مصادر لرويترز بأن يكون هناك أكثر من 6 ملايين مستثمر من الشركات والأفراد مهتمين بالاكتتاب بأسهم أرامكو.