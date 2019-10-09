السعودية | السعودية.. مصمم عالمي يحول إنتاج الحرفيات تحفاً فنية

شكرا لقرائتكم السعودية.. مصمم عالمي يحول إنتاج الحرفيات تحفاً فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبر المصمم العالمي ماوريتسيو غالانتي Maurizio Galante، عن عزمه تحويل إنتاج الحرفيات إلى منتجات جديدة عبر استخدام مهارات مميزة، وذلك لإخراج تحف فنية يمكن أن تمثل السعودية في المعارض الدولية، ضمن دورة تدريبية تقدمها وزارة الثقافة هذه الأيام في جازان (جنوب غرب) السعودية.

ماوريتسيو غالانتي

وأشار غالانتي إلى أن الدورات تسهم في إحداث نقلة وتغيير كبير بخطوات صغيرة عبر تدريب الحرفيات على يد خبراء عالميين بهدف تطوير مخرجاتهم.

وأضاف: "الحرفيات والحرفيون هم من سينقل تراث السعودية من جيل لجيل، مع الحفاظ على روح الأصالة ولمسات المعاصرة، وما يتم صنعه سيكون بجودة عالية ولمسات جديدة، تختلف عما تم التعود عليه سابقاً، وهنا يظهر أهمية احترام العمل المقدم وقيمته الحقيقية".

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بدورها، قدمت "زهراء محمد حميد" وهي متدربة تعمل مدربة في جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، شكرها العميق لوزارة الثقافة على إتاحتها الفرصة للتدرب على يد مدرب عالمي، مشيرة إلى أنها حضرت الكثير من الدورات المتخصصة ولكن هذه الدورة خاطبت فيها أحاسيسها ومشاعرها ومواهبها وأفكارها، لذلك تشعر أنها خرجت بعد الدورة بأفكار مختلفة وكونها مدربة جعلها تفكر بتدريب نفسها من جديد.

وحول الدورة قالت زهراء: ركزت الدورة على جودة العمل واللمسات الجمالية، وكيفية تحويل الأشياء البسيطة لأشياء قيمة، وكيفية صنع القطع الفنية من خلال الألوان، مما يؤهل المشاركات في الدورة لصنع ماركة عالمية سعودية، تتميز بالإتقان والجماليات المستمدة من البيئة والتراث السعودي.

فيما صرّحت المتدربة مريم الدائري قائلة: "لم أتوقع أن تكون الدورة بهذا الإبداع والروعة، حيث تفتحت مدارك المتدربات على أفكار جديدة، فطول مسيرتي العملية خلال عشر سنوات، لم أجد من يقدم لي مثل هذه المعلومات، لذلك كانت مخرجات الدورة مبهرة لكل المتدربات، وحتى تطبيقاتهم بعد الدورة كانت شيئا مختلفا حيث صممتُ حقيبتين نالت إعجاب الجميع".