، "الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.
وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.قطر وفيات مونديال 2022
"الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديالحامد العلي الخليج 365 2019-10-09
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.
وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:34 PM
الصحيفة تؤكد: تُرجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن السلطات القطرية فشلت في التحقيق في الحالات المتعلقة بوفيات مفاجئة لمئات العمال المهاجرين الذين يموتون هناك كل عام.
وقالت الصحيفة: إن قطر تكتفي بالفحص الخارجي قبل إغلاق ملفات الضحايا، وأغلبهم عمال آسيويون. وتصنف غالبية حالات الوفاة في قطر التي تستعد لاستضافة مونديال 2022، على أنها ناجمة عن أزمات قلبية مفاجئة خلال نومهم؛ في وقت لا يتم فيه تشريح معظم حالات الوفاة، لترجعها السلطات لأسباب طبيعية وتغلق ملفاتهم دون بحث أو تدقيق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبير في الطب الشرعي بقطر قوله، إنه في معظم هذه الحالات يتم الاكتفاء بفحص خارجي للضحايا.
ويأتي تقرير الصحيفة البريطانية، بعد مرور أسبوع على تحقيق آخر سلّط فيه الضوء على مئات الآلاف من العمال الذين يتعرضون لمستويات قاتلة من الإجهاد بسبب استمرار العمل لأكثر من 10 ساعات يوميًّا، وسط درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 45 درجة مئوية، وهي ظروف عمل قاسية قد تتسبب في ارتفاع ضغط الدم والضغط على القلب والأوعية الدموية.
، "الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "الجارديان" تفضح قطر: فشلت في التحقيق بالوفيات المفاجئة لعمال المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.