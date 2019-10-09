، الهجوم المرتقب شمالي سوريا يضرب الليرة التركية مجدّداً ،

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فيما يدرس المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، وتأكيد مساعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ أن القوات التركية ستعبر الحدود "قريباً"، انخفضت الليرة التركية قليلاً، اليوم الأربعاء.
وجاءت تعليقات مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي فخر الدين ألتون؛ أمس، في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، في الوقت الذي مهّد انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 الثلاثاء.. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.
وتحركت الليرة ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمّر" اقتصاد تركيا؛ إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على "تويتر" الثلاثاء، إن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، وإن التعامل معها كان جيداً.
الهجوم المرتقب شمالي سوريا يضرب الليرة التركية مجدّداًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09
فيما يدرس المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، وتأكيد مساعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ أن القوات التركية ستعبر الحدود "قريباً"، انخفضت الليرة التركية قليلاً، اليوم الأربعاء.
وجاءت تعليقات مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي فخر الدين ألتون؛ أمس، في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، في الوقت الذي مهّد انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 الثلاثاء.. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.
وتحركت الليرة ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمّر" اقتصاد تركيا؛ إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على "تويتر" الثلاثاء، إن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، وإن التعامل معها كان جيداً.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
12:12 PM
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
01:05 PM
تحركت ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأميركي
فيما يدرس المستثمرون احتمال توغل أنقرة المزمع في شمال شرق سوريا، وتأكيد مساعد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ أن القوات التركية ستعبر الحدود "قريباً"، انخفضت الليرة التركية قليلاً، اليوم الأربعاء.
وجاءت تعليقات مدير الاتصالات بمكتب الرئيس التركي فخر الدين ألتون؛ أمس، في تغريدة مأخوذة من مقال كتبه ونشرته صحيفة "واشنطن بوست"، في الوقت الذي مهّد انسحاب مفاجئ للقوات الأميركية السبيل أمام الهجوم التركي على مقاتلين أكراد سوريين.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جرى تداول الليرة عند 5.8415 للدولار بحلول الساعة 05:42 بتوقيت جرينتش، متراجعة من مستوى الإغلاق البالغ 5.8350 الثلاثاء.. وبلغت الليرة أدنى مستوياتها في أكثر من شهر هذا الأسبوع.
وتحركت الليرة ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع بفعل تعليقات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبعد يوم من تحذيره من أنه قد "يدمّر" اقتصاد تركيا؛ إن هي تجاوزت الحدود في عمليتها السورية، كتب ترامب على "تويتر" الثلاثاء، إن أنقرة "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، وإن التعامل معها كان جيداً.
، الهجوم المرتقب شمالي سوريا يضرب الليرة التركية مجدّداً ،
المصدر : الخليج 365
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