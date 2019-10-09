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كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365"، مصير الميليشيات الحوثية في محاولاتهم التقدم نحو جبهات صعدة، وعدد من الموقع داخل الأراضي اليمنية، موضحاً زيف ادعاءاتهم وأكاذيبهم عن التقدم باتجاه الأراضي السعودية، في ظل ما يحدث لهم من هزائم وتراجع إلى مناطق سيطرتهم.
وأوضح المقطع مقاتلة للتحالف وهي تدك العناصر الحوثية في صعدة وتصيبهم بضربات جوية دقيقة وناجحة.
وبيّن مقطع الضربات الجوية استهداف مجاميع حوثية في مديرية كتاف وفي البقع بمحافظة صعدة؛ معقل الجماعة الحوثية، وتأتي هذه الضربات استمراراً للتقدم الذي تحرزه قوات التحالف لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 12:53 PM
قصف "التحالف" يستهدف مجاميع المتمردين بمديرية كتاف والبقع
كشف مقطع فيديو حصلت عليه "الخليج 365"، مصير الميليشيات الحوثية في محاولاتهم التقدم نحو جبهات صعدة، وعدد من الموقع داخل الأراضي اليمنية، موضحاً زيف ادعاءاتهم وأكاذيبهم عن التقدم باتجاه الأراضي السعودية، في ظل ما يحدث لهم من هزائم وتراجع إلى مناطق سيطرتهم.
وأوضح المقطع مقاتلة للتحالف وهي تدك العناصر الحوثية في صعدة وتصيبهم بضربات جوية دقيقة وناجحة.
وبيّن مقطع الضربات الجوية استهداف مجاميع حوثية في مديرية كتاف وفي البقع بمحافظة صعدة؛ معقل الجماعة الحوثية، وتأتي هذه الضربات استمراراً للتقدم الذي تحرزه قوات التحالف لاستعادة ما تبقى من الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
، فيديو يكشف مصير "الحوثيين" بصعدة ويفضح ادعاءاتهم .. ضربات جوية دقيقة ،
المصدر : الخليج 365
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