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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى توخي الحيطة والحذر؛ بناءً على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد.
وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التنبيه يبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر إلى يوم الأحد القادم.
وشدد على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يَرِد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية؛ مشيرًا إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.الباحة أمطار الباحة الدفاع المدني أمطار حالة الطقس الطقس رياح سطحية
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 12:40 PM
دعا إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وعدم دخول الأودية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى توخي الحيطة والحذر؛ بناءً على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد.
وذكر الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن التنبيه يبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر إلى يوم الأحد القادم.
وشدد على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يَرِد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية؛ مشيرًا إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة.
، "مدني الباحة" ينبّه: الحالة المطرية تستمر إلى الأحد القادم ،
المصدر : الخليج 365
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