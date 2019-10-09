السعودية اليوم / الجمارك السعودية: بطاقة ترشيد استهلاك المياه شرط لدخول منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الجمارك

وأشارت الجمارك في هذا الصدد إلى التنسيق الذي يتم حاليًا مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية، وذلك للإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفرة للمياه تُساعد على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.

وأكدت أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، داعيةً جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، إذ يُعد ذلك ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.

// انتهى //

12:54ت م

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الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الجمارك السعودية أنها بدأت في تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه لفسح منتجات الأدوات الصحية الواردة للمملكة، التي تشمل الخلاطات بمختلف أنواعها مثل رؤوس المراوش "الدش"، خلاطات دورات المياه العامة والخاصة والمطابخ، خلاطات مقاعد الاستنجاء، خلاطات الشطافات، و "المراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي والثنائي"، والمبولة بنظام التدفق، وذلك تنفيذًا لما ورد في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.وأشارت الجمارك في هذا الصدد إلى التنسيق الذي يتم حاليًا مع الجهات ذات الاختصاص حيال تطبيق اشتراط وجود بطاقة ترشيد استهلاك المياه على منتجات الأدوات الصحية، وذلك للإسهام في تقليل الفاقد من المياه عبر استيراد واستخدام أدوات صحية موفرة للمياه تُساعد على الاستفادة من المياه بالوجه الأمثل لها.وأكدت أن تطبيق هذا الاشتراط يأتي انطلاقًا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، داعيةً جميع مستوردي منتجات الأدوات الصحية إلى التأكد من وجود بطاقة الترشيد مثبتة على العبوة الخارجية والداخلية للمنتج، إذ يُعد ذلك ضرورة لفسحها والسماح بدخولها.// انتهى //12:54ت م0073

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