السعودية اليوم / هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي تبدأ جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية



جيزان 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

بدأت هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي بالتعاون مع أمانة منطقة جازان اليوم، جولاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بالأسواق المحلية، بمدينة جيزان، والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وذلك للتحقق من تطبيق اللائحة الفنية عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات ووضع السعرات الحرارية في القوائم الغذائية.

وأوضح مدير هيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي هشام بن أحمد القريني، أهمية تعاون أصحاب المنشآت الغذائية، من خلال تطبيق اللائحة الهادفة إلى تعزيز صحة وسلامة المستهلكين وزيادة الوعي الغذائي لديهم، وأهمية معرفتهم بالمكونات والقيم الغذائية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها لهم، خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال عليها .

وأشار إلى أن اللائحة تطبق على جميع المنشآت، التي تقدم الطعام خارج المنزل، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها في المناطق التابعة للقطاع الجنوبي .

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12:08ت م

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