السعودية اليوم / جمعية الكشافة السعودية تبني خططها على الأولويات الاستراتيجية للكشافة العالمية



الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد أمس بمقر الجمعية بالرياض، حيث أشار الحربي إلى أهمية تلك الأولويات الاستراتيجية ومنها الطرق التربوية التي تؤكد على أن يوفر برنامج الشباب بيئة تعلم غير رسمية تستهدف تعزيز قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.

وقال الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية: ينبغي أن تعمل الكشفية على اجتذاب وتدريب المتطوعين من ذوى الخبرة والاحتفاظ بهم من أجل تقديم برامج الشباب، والعناية بالأثر الاجتماعي بحيث يشارك كل كشاف من الكشافين في أحد مشروعات خدمة المجتمع، ويتبادلوا الخبرات لإلهام الآخرين من خلال الأنشطة والمشاريع المتنوعة، ليسهموا في تنمية مجتمعاتهم ويصبحوا قادة قادرين على التغيير الإيجابي، وأن تركز الخطط على مفردة الاتصالات والعلاقات حتى نستطيع أن نرسم ونحدد صورة الكشفية بدقة، ونعرف الآخرين ما نقوم به ولماذا نقوم به وهو الأمر الذي يعكس قيمنا المشتركة، على أن تستخدم طرق الاتصالات الأكثر تأثيراً.

// انتهى //

11:48ت م

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الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأكد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أهمية وضع الأولويات الاستراتيجية للمنظمة الكشفية العالمية كأحد الركائز الرئيسة في بناء خطط مفوضيات الجمعية، ومن أهمها مشاركة الشباب، من خلال منحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم ومعارفهم لتمكينهم من القيام بدور فعال في الحركة الكشفية.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقد أمس بمقر الجمعية بالرياض، حيث أشار الحربي إلى أهمية تلك الأولويات الاستراتيجية ومنها الطرق التربوية التي تؤكد على أن يوفر برنامج الشباب بيئة تعلم غير رسمية تستهدف تعزيز قدرات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل.وقال الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية: ينبغي أن تعمل الكشفية على اجتذاب وتدريب المتطوعين من ذوى الخبرة والاحتفاظ بهم من أجل تقديم برامج الشباب، والعناية بالأثر الاجتماعي بحيث يشارك كل كشاف من الكشافين في أحد مشروعات خدمة المجتمع، ويتبادلوا الخبرات لإلهام الآخرين من خلال الأنشطة والمشاريع المتنوعة، ليسهموا في تنمية مجتمعاتهم ويصبحوا قادة قادرين على التغيير الإيجابي، وأن تركز الخطط على مفردة الاتصالات والعلاقات حتى نستطيع أن نرسم ونحدد صورة الكشفية بدقة، ونعرف الآخرين ما نقوم به ولماذا نقوم به وهو الأمر الذي يعكس قيمنا المشتركة، على أن تستخدم طرق الاتصالات الأكثر تأثيراً.// انتهى //11:48ت م0057

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