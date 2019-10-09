السعودية اليوم / مدني الباحة ينبه من حالة مطرية على المنطقة تستمر إلى يوم الأحد القادم



الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وهطول أمطار وتساقط البرد .

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن التنبه يبدأ من اليوم الأربعاء ويستمر إلى يوم الأحد القادم بمشيئة الله ، مهيباً بالجميع ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وأكد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية، مشيراً إلى أن منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة .

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11:45ت م

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