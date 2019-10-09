السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم ورشة عمل لمناقشة الرؤية والرسالة للخطة الاستراتيجية الجديدة



عرعر 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جامعة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل لمناقشة الرؤية والرسالة للخطة الاستراتيجية الجديدة وذلك بقاعة عمادة تطوير التعليم الجامعي التدريبية بالمدينة الجامعية بعرعر.

وتناولت الورشة التي حضرها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وقدمها مستشار مدير الجامعة الدكتور موسى قاري سيد. نماذج لأفضل التجارب والممارسات المتبعة في إعداد وتصميم الرؤية والرسالة والأهداف، وتخللها تنظيم مجموعات العمل للمناقشة والحوار للوصول إلى صيغة توافقية لرؤية ورسالة الجامعة لاعتمادها كنسخة أولية للخطة الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى عرض نماذج من رؤى ورسالة الجامعات

وأشاد الدكتور الشهري ،بجهود منسوبي الجامعة وما تحقق من الخطة الاستراتيجية للأعوام 1435 - 1440هـ، مبيناً أن التغير في بيئة العمل الأكاديمي المستمر يعزز توجه الجامعة نحو التطوير والتحديث، مقدمًا دعمه للخطة الاستراتيجية الجديدة.

ودعا الجميع للمشاركة والإسهام في مناقشة رؤية ورسالة الخطة الجديدة، لتكون ضمن صياغة واقعية وقابلة للتطبيق وتعزز قدرة الجامعة في تلبية آمال وطموحات المجتمع المحلي في إعداد موارد بشرية مؤهلة ومتميزة في المجال الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع.

// انتهى //

11:41ت م

0055



عرعر 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية أمس، ورشة عمل لمناقشة الرؤية والرسالة للخطة الاستراتيجية الجديدة وذلك بقاعة عمادة تطوير التعليم الجامعي التدريبية بالمدينة الجامعية بعرعر.وتناولت الورشة التي حضرها معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وقدمها مستشار مدير الجامعة الدكتور موسى قاري سيد. نماذج لأفضل التجارب والممارسات المتبعة في إعداد وتصميم الرؤية والرسالة والأهداف، وتخللها تنظيم مجموعات العمل للمناقشة والحوار للوصول إلى صيغة توافقية لرؤية ورسالة الجامعة لاعتمادها كنسخة أولية للخطة الاستراتيجية الجديدة، بالإضافة إلى عرض نماذج من رؤى ورسالة الجامعات السعودية ومناقشة كيفية الاستفادة منها، من خلال استنباط ودمج وبناء صياغة جديدة واقعية قابلة للتطبيق.وأشاد الدكتور الشهري ،بجهود منسوبي الجامعة وما تحقق من الخطة الاستراتيجية للأعوام 1435 - 1440هـ، مبيناً أن التغير في بيئة العمل الأكاديمي المستمر يعزز توجه الجامعة نحو التطوير والتحديث، مقدمًا دعمه للخطة الاستراتيجية الجديدة.ودعا الجميع للمشاركة والإسهام في مناقشة رؤية ورسالة الخطة الجديدة، لتكون ضمن صياغة واقعية وقابلة للتطبيق وتعزز قدرة الجامعة في تلبية آمال وطموحات المجتمع المحلي في إعداد موارد بشرية مؤهلة ومتميزة في المجال الأكاديمي والبحث العلمي وخدمة قضايا المجتمع.// انتهى //11:41ت م0055

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