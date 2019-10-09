السعودية اليوم / أمطار متفرقة على محافظتي الطائف وميسان



الطائف 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف شملت مراكز الهدا والشفا وشمال شرق المحافظة.

كما شملت الأمطار محافظة ميسان وعدد من المراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

11:38ت م

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