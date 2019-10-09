

الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أوضحت صحة المدينة المنورة أن مستشفى الملك فهد قدّم خدمات طبية متكاملة في عدد من التخصصات الطبية لـ 268,412 مراجعاً خلال العام 1440 هـ، من خلال قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بالمستشفى.

وبينت أن قسم الطوارئ استقبل 135,803 مراجعين قُدمت لهم كافة الرعاية الطبية اللازمة، فيما استفاد 132,609 مراجعين من الخدمات المقدمة في العيادات الخارجية في جميع التخصصات الطبية، وقد تم إجراء 4683 عملية جراحية، بينما قام قسم الأشعة بإجراء 144,274 فحصاً إشعاعياً، وعمل قسم المختبر 1.943.960 فحصاً مخبرياً.

وأفادت الصحة أن المراكز التابعة للمستشفى تقدم خدماتها للمستفيدين، حيث قام مركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى بإجراء 37,288 جلسة غسيل كلوي، فيما استفاد 48,841 مراجعاً من الخدمات المقدمة في مركز السكر والغدد الصماء، كما بينت إحصائيات مركز الأسنان التخصصي عدد المستفيدين من خدمات المركز حيث بلغ 80,521 مراجعاً، كما بلغ عدد المراجعين لوحدة أمراض الدم والأورام 5478 مراجعاً، وكذلك تم تنفيذ 5698 زيارة منزلية قام بها قسم الرعاية المنزلية للمراجعين في منازلهم.

// انتهى //

11:17ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خدمات طبية متكاملة لأكثر من 260 ألف مراجع بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.