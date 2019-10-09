السعودية | وزراء وشخصيات دولية وإعلامية متحدثون في منتدى الإعلام السعودي في الرياض ديسمبر المقبل

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزراء وشخصيات دولية وإعلامية متحدثون في منتدى الإعلام السعودي في الرياض ديسمبر المقبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

أعلن منتدى الإعلام السعودي عن مشاركة أسماء مهمة تشارك كمتحدثين في المنتدى ومن دول مختلفة. وقال محمد فهد الحارثي رئيس منتدى الاعلام السعودي أن المنتدى ,الذي سيعقد في الثاني والثالث من ديسمبر المقبل, حرص على اختيار متحدثين يعكسوا اهتمامات صناعة الاعلام في كل من المطبوع والرقمي والمرئي والمسموع والإنتاج والإعلان, حيث ان صناعة الاعلام أصبحت متداخلة وتتطلب فهم كامل لقطاعاته المختلفة حتى تستطيع المنظومة ان تتنقل الى العمل التكاملي في الاعلام.

وقال أن هناك مشاركات مهمة في المنتدى وأنه سيتم الكشف قريبا عن أسماء المتحدثين الذين يتجاوز عددهم ستين متحدثا, إلا أنه كشف عن بعض الأسماء المشاركة ومنها الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي, والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي, والأستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه. الأستاذ أسامة نقلي سفير السعودية في مصر. كما يشارك الدكتورعبدالله الغذامي, والأستاذ سلمان الدوسري والدكتورة أمل الهزاني، والأستاذ جميل الذيابي رئيس تحرير عكاظ، و الأستاذ نبيل بن يعقوب الحمر ، مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الاعلام والدكتور ضياء رشوان رئيس النقابة المصرية للصحافة، والكاتب الصحفي عماد الدين أديب. والاستاذة سوسن الشاعر

وأشار الحارثي ان إدارة المتندى حرصت على وجود أسماء دولية منهم ريتشارد بين من بي بي سي و بنجامين بارثي من جريدة اللوموند الفرنسية وريتشارد سبنسر من التايمز البريطانية وسارة ستيورات من وكالة ايه اف بي ومانابو كيلجاو من أساهي شيبيمون اليابانية ولاريسا عون من سكاي نيوز.

وقال ان القائمة تحفل بالمتحدثين من خبرات مختلفة وتجارب عالمية. وأضاف أن منتدى الإعلام السعودي الذي يعقد تحت شعار (صناعة الإعلام .. الفرص والتحديات) سيكون تظاهرة سنوية تجمع الإعلاميين وتساهم في تطوير صناعة الاعلام في المنطقة. مشيراً إلى أنه سيتم توزيع جوائز الاعلام السعودي ضمن فعاليات المنتدى الذي يجتمع فيه نحو 1000 قيادي وإعلامي من دول العالم.

وأوضح الحارثي أن المملكة تشهد هذه الأيام حراكاً إعلامياً يتزامن مع التطورات الإيجابية في عدة اتجاهات اقتصادية وثقافية وإعلامية وترفيهية وغيره، ما دعا هيئة الصحفيين السعوديين للمبادرة بتنظيم منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى في العاصمة الرياض، وقال ان المنتدى سيطرح القضايا التي تهم الصناعة الإعلامية وستكشف عن التجارب الناجحة دوليا لعرض تجاربها ضمن فعاليات المنتدى.

وقال الحارثي ان السعودية تلعب دوراً سياسياً وإقتصاديا مؤثر على الساحة الدولية لا بد أن يوازيه دور إعلامي مهم وفعال يتناسب مع مكانة السعودية وأهميتها، حيث تشهد المملكة تحولات إجتماعية نوعية مدفوعة برؤية المملكة 2030 الطموحة.

Advertisements

وشدّد الحارثي على أن تعدد المنتديات في المنطقة عامل إيجابي في تطوير الصناعة ككل. وقال ان وجود منتدى دولي وجائزة إعلامية يعكس الصورة الإيجابية للتطور الحاصل في المجال الإعلامي داخل السعودية. وأضاف ان حضور هذا الحشد من الإعلاميين يعطي فرصة للكفاءات المحلية للاستفادة من التجارب المختلفة. وفي نفس الوقت يساهم في بناء شبكة علاقات واسعة للإعلاميين في كل مكان. وقال ان المنتدى سيرصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد. في المقابل، فإن الإعلام كقوة ناعمة لم يغب عن منظمي المنتدى، إذ يرون المنتدى فرصة للتعرف على وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتناول المنتدى عدة موضوعات منها على سبيل المثال : مفهوم الإعلام الشامل الذي يتضمن كافة الجوانب والصناعات الإعلامية المصاحبة ، مع عرض لجميع المدارس الإعلامية والصحفية من مختلف أنحاء العالم ، وسيفتح المجال للحديث حول طرق تعزيز الانفتاح على الأخر وتبادل الثقافات والحضارات بين جميع المشاركين .مشيراً إلى أن هناك أهداف رئيسة لإقامة المنتدى منها أنه يأتي فرصة للاطلاع على التجارب العالمية والاتجاهات الحديثة في إنتاج المحتوى. وبيّن الحارثي أنهم يأملون تحويل المنتدى السعودي إلى ملهمٍ للآخرين ومصدر لإنتاج المعرفة، وفرص لقاء حشد كبير من صناع الإعلام، وفتح مساحات عمل مشتركة، والتركيز على القيم والمبادئ الإعلامية التي تحفز على التسامح وتنبذ الكراهية.

وأضح الحارثي أن هنالك عدد من المحاور التي سيناقشها منتدى الاعلام السعودي منها واقع صناعة الإعلام وتحدياته. والمحتوى الإعلامي في البيئة الجديدة للاتصال، وكذلك صناعة التأثير، وتشكيل الرأي العام عبر العالم، وسيتطرق المنتدى لرأس المال البشري في البيئة الجديدة للإعلام، بالإضافة إلى الإعلام كقوة ناعمة ودوره في بناء السمعة للدول والمجتمعات، وغيرها من المحاور الأخرى. لافتاً إلى أن برنامج المنتدى سيستمر لمدة يومين، ويتضمن لقاءات عامة للتعارف بين الحضور، وجلسات نوعية وورش عمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات، كما سيتم تدشين مشروعات إعلامية يُعلن عنها في المنتدى، بالإضافة إلى أن الجلسات الرئيسة تتضمن لقاءات مفتوحة مع عدد من المتحدثين من كبار الشخصيات العالمية، كما سيتم في ختام المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام السعودي.