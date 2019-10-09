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2019-10-09 أمطار رعدية لمدة 9 ساعات على المدينة المنورة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية، حيث أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العلا, والعيص, والمهد, وبدر, ووادي الفرع, وينبع.

من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة، بدورها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.







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