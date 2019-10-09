تأهيل 3500 شاباً للعمل في مجال السياحة والترفيه

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تحت رعاية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وقعت شركة القدية للاستثمار مذكرة تفاهم مع “كليات التميّز” لإطلاق ” كلية القدية للتميز والضيافة” التي من المقرر افتتاحها في 2020 وذلك بهدف تعزيز جودة التدريب والتعليم التقني والمهني وتأهيل الكفاءات السعودية لتقليل الفجوة الموجودة حاليًا بين احتياجات السوق ورأس المال البشري في قطاعات الضيافة والسياحة والترفيه.

وتضمنت هذه الاتفاقية، التي وقعت الأحد الماضي في مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، من قبل كل من الرئيس التنفيذي لكليات التميّز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري والرئيس التنفيذي لشركة القدية مايكل رينينجر، وبرعاية وحضور معالي المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، تدريب وتأهيل قرابة 3500 طالب وطالبة في مجال الضيافة والسياحة والترفيه، وفي التخصصات الفرعية ذات العلاقة كالاقتصاد، والتسويق، وتنظيم الفعاليات، والطهي، والخدمات الغذائية، والجذب السياحي.

وأكد الدكتور فهد التويجري على أهمية هذه المذكرة وانعكاساتها على تطوير قدرات العاملين في مجال دعم مشاريع السياحة والضيافة والترفيه، مشيرا إلى أنها تهدف إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين كليات التميّز وشركة القدية للاستثمار، والمساهمة في توفير برامج التدريب والتعليم لإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها في المجالات المتفق عليها، مشيراً إلى أن المدة الإجمالية للبرنامج الذي سينفذ في الكلية العالمية للسياحة والفندقة بالرياض تبلغ 3 سنوات بواقع سنة تحضيرية واحدة للغة الإنجليزية، وعلوم الحاسب الآلي، بالإضافة الى سنتين إضافيتين لإكمال مرحلة الدبلوم.

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وتعليقًا على هذه الشراكة الاستراتيجية، قال السيد مايكل رينينجر:”نبني القدية لتكون عاصمة المملكة للترفيه والرياضة والفنون. والقدية هي شركة وطنية تم إنشاؤها بهدف إثراء حياة المواطنين السعوديين. لذلك، فإننا فخورون جدًا بهذه الشراكة مع “التدريب التقني و كليات التميز” التي ستتيح لنا تدريب كوادرنا وإكسابهم المهارات والخبرات التي تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصاديوالازدهار في المملكة.”

وقد حرصت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على افتتاح منشآت تدريبية متخصصة وبرامج تدريبية حديثة في تخصصات الفندقة والسياحة نظراً لحاجة قطاع السياحة والفندقة السعودي إلي كوادر مؤهلة لديها خبرة عالية بكل التقنيات الحديثة في العمل السياحي والفندقي، وتلبية متطلبات سوق العمل السياحي والفندقي بعد إطلاق عدة مشاريع سياحية عملاقة مثل القدية، ونيوم، وذلك من خلال إعداد كوادر بشرية على مستوى متقدم من المهنية بعد دراستهم للمواد التخصصية والتدريب العملي.

يذكر أن كليات التميّز هي شركة حكومية تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تقوم بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل في شتى المجالات وتسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتضمن بناء مجتمع قائم على المعرفة ومنافس عالمياً من الخريجين المهنيين والخبراء والقياديين الذين يمتلكون مجموعة من المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وفي إطار مساهمة شركة القدية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بدأت الشركة في العديد من المبادرات التي تحفز الابتكار في قطاعات الإبداع والضيافة والترفيه، وتتمثل مهمة برنامج المنح الدراسية في إعداد الطلاب للعمل في مهن مستدامة داخل شركة القدية للاستثمار أو الشركات المحلية الأخرى، مما يزيد من تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن المهن التقليدية. وستقدم “كلية القدية للتميزوالضيافة” دورات في الضيافة وإدارة الفنادق وفنون الطهي والمطاعم، والمتنزهات والوجهات الترفيهية، والتمويل والتسويق.