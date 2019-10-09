شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة مع تساقط البرد على الطائف والعاصمة المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية). فيما تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان، مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساء هذا اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بدورها الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله أمطار خير وبركة.