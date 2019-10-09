، حملة مرورية في بيشة تحجز 13 سيارة وتُخالف 200 أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف القضاء على المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض السائقين

نفّذت فِرَق المرور بمحافظة بيشة، مساء أمس، عدة حملات مرورية بعدة طرق في المحافظة، بإشراف مدير شعبة مرور محافظة بيشة المكلف عبدالله بن هادي القحطاني، وكانت تهدف إلى القضاء على المخالفات المرورية التي يرتكبها بعض قائدي المركبات بشوارع محافظة بيشة.

وأسفرت الحملات المرورية عن حجز 13 سيارة، وتحرير أكثر من 200 مخالفة، وإجرء اللازم حيال مخالفاتهم بحجز مركباتهم وقائديها؛ لقاء مخالفاتهم الصريحة، وتنوعت المخالفات ما بين عدم وجود رخص القيادة والتظليل، ونزع اللوحات التعريفية للمركبات أو طمسها أو إتلافها، والتعديل على هيئة المركبات أو محركاتها، وعدم ربط حزام الأمان، وممارسة التفحيط والتجمعات المخالفة مروريًّا، ووضع ملصقات على هياكل المركبات مُنافيةً للآداب العامة، وقطع الإشارات والتهور في القيادة.

وشددت شعبة مرور بيشة، على أنها ماضية دون تهاون في القيام بالمزيد من الحملات المرورية؛ سعيًا للقضاء على كل المخالفات المرورية التي تُعدّ خطرًا على سلامة سالكي الطرق بالمحافظة، وحثت جميع قائدي المركبات، على ضرورة التأكد من مركباتهم ووثائقهم الرسمية؛ لتفادي العقوبات المنصوص عليها نظامًا.

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