، تماس كهربائي يُخلي 270 معلمة وطالبة في مدرسة بالمخواة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فرق المدني والهلال الأحمر والتعليم باشرت .. ولا إصابات

تسبّب تماس كهربائي حدث صباح اليوم في إحدى مدارس بنات المخواة، في إخلاء 250 طالبة و22 معلمة، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والتعليم الموقع.

وقال المتحدث باسم "تعليم المخواة" ناصر العمري؛ لـ"الخليج 365": تمّ إخلاء الطالبات احترازياً بالمدرسة الابتدائية الثانية بالمخواة، بعد صدور صوت من أحد أنوار الإضاءة "اللمبات" بالدور الأرضي، دون وقوع أيّ إصابات.

من جهته، قال المتحدث باسم "مدني الباحة" العقيد جمعان دايس: حدث تماس كهربائي في الدرج، وتمّ إخلاء 250 طالبة و22 معلمة دون وقوع إصابات.

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