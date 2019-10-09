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هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.
النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحُدّ من الطلبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-09
هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:09 AM
العقود الآجلة لخام برنت بلغت 58.12 دولارًا للبرميل
هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.
، النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحُدّ من الطلب ،
المصدر : الخليج 365
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