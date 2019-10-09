سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-10-2019 في محلات الصاغة بمصر والمملكة السعودية

نتابع معكم سعر الذهب اليوم زوارنا الكرام، حيث يتطلع العديد من الأشخاص لمعرفة أسعار جرام الذهب بأنواعه،حيث سعر المعدن الأصفر يهتم به العديد من الأفراد وخصوصاً المقبلين على الزواج، وهذا ما سنتوضحه لكم عبر موقع “عرب نيوز” في السطور القادمة، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد من الأخبار .

سعر الذهب اليوم

النوع السعر بالمصري السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 790.08 جنيه $48.50 سعر الذهب عيار 22 724.25 جنيه $44.46 سعر الذهب عيار 21 691.34 جنيه $42.44 سعر الذهب عيار 18 592.57 جنيه $36.38 سعر الذهب عيار 14 460.88 جنيه $28.29 سعر الذهب عيار 12 395.04 جنيه $24.25 سعر الذهب عيار 9 296.28 جنيه $18.19 سعر أوقية الذهب 24,572 جنيه $1,509 سعر جنيه الذهب 5,531 جنيه $339.54

سعر الذهب اليوم في السعودية

النوع السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي سعر الذهب عيار 24 181.92 ريال $48.50 سعر الذهب عيار 22 166.76 ريال $44.46 سعر الذهب عيار 21 159.18 ريال $42.44 سعر الذهب عيار 18 136.44 ريال $36.38 سعر الذهب عيار 14 106.12 ريال $28.29 سعر الذهب عيار 12 90.96 ريال $24.25 سعر أوقية الذهب 5,658 ريال $1,509 سعر جنيه الذهب 1,273 ريال $339.54 سعر كيلو الذهب 181,920 ريال $48,505

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