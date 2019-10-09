السعودية: رابط ديوان المظالم للمقبولين بالمسابقة الوظيفية

طلبت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم السعودي اليوم المقبولين في المسابقة الوظيفية لاستكمال إجراءات المطابقة عبر رابط بوابة ديوان المظالم الالكترونية.

وأعلن ديوان المظالم عبر البوابة الالكترونية أسماء المقبولين بالمسابقة الوظيفية على المرتبتين الرابعة والسادسة والتي بدأ التقديم عليها خلال الفترة من 15 ـ 17 شوال 1440هـ، وأجريت المقابلات الشخصية للمرشحين من 2 ـ 12 محرم 1441هـ.

رابط بوابة ديوان المظالم الالكترونية لأسماء المقبولين في المسابقة الوظيفية

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ودعا ديوان المظالم المقبولين في المسابقة الوظيفية لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية واستلام نموذج الكشف الطبي ونماذج التعيين خلال الفترة من تاريخ 14ـ 16 صفر 1441هـ، مصطحبين معهم أصل المؤهلات العلمية وصورتين منها للمطابقة وأصل الهوية الوطنية وصورتين منها للمطابقة، وصورتين شمسية (3×4).

كما أعلن ديوان المظالم تنحية الطلبات غير المستكملة باعتبارها عدولاً عن الرغبة في الوظيفة وسيتم استبعاد المرشح، وترشيح مَنْ يليه في قائمة المتقدمين من خلال مطابقة مؤهلات المقبولين مع المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة وفقًا لما ورد بدليل تصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية.

وتأتي التعيينات على المراتب الوظيفية بهدف دعم المرفق ديوان المظالم بالكفاءات الوظيفية؛ للمساهمة في تنفيذ خططه الرامية إلى التوسع في محاكم الديوان بالمملكة وإمدادها بالكوادر الوطنية، بحسب "عاجل".