لأول مرة.. السعودية تصدّر تمورها إلى كوريا الجنوبية

في خطوة واتفاق هو الأول من نوعه، شهد مقر مجلس الغرف السعودية بالعاصمة الرياض توقيع اتفاقية لتصدير التمور إلى كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى 5 سنوات.

يأتي ذلك حرصاً على تحقيق أهداف الرؤية بين المملكة وكوريا الجنوبية، وتأكيداً لمذكرة التعاون والشراكة الاستراتيجية التي وقعتها السعودية وكوريا الجنوبية في أكتوبر 2017، سعيا لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة. وتمثل وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية بلديهما في هذه الاتفاقية، كما تم تشكيل لجنة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030 مكونة من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية ذات العلاقة من البلدين، يجتمعون سنويا لمتابعة مستوى تحقيق المشاريع والمبادرات المتفق عليها.