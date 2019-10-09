«مدني جازان» يحذر قاطني المنطقة من تقلبات جوية: «الخروج للضرورة»

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، قاطني بعض محافظات المنطقة من حالة مناخية تشمل نشاطًا للرياح السطحية، وشبه انعدام رؤيه، وهطول أمطار، وتساقط برد، مطالبًا الجميع بأخذ الحيطة والحذر بعد تنبيه وارد من الهيئة العامة للأرصاد.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، وعدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني خلال مخاطبتها لقاطني محافظات المنطقة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، وتتأثر بالحالة المناخية نفسها مناطق: «المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية، وتتكوّن سحب رعدية ممطرة على مناطق: «القصيم، الرياض، الشرقية».