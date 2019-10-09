تنبيهات من «الأرصاد» تُحدد خريطة السحب الرعدية والرياح الترابية بعدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة مثيرة للأتربة، وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»-، إن مناطق جازان «الدرب، جازان، فرسان» والمدينة المنورة «العلا، العيص، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع» وتبوك «تبوك، تيماء» وحائل «الحائط، السليمي، الشلمي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والجوف «دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» تتأثر برياح نشطة وسحب رعدية يصاحبها تدنٍ في الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر عوالق ترابية ورياح نشطة يُصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق مكة المكرمة «الخرمة، المويه، تربة، رنية، العاصمة المقدسة، بحرة، جدة، رابغ» والرياض «الدوادمي، عفيف، وادي الدواسر» ونجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة».

وفي تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، توقعت «هيئة الأرصاد» استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، إضافة لأجزاء من مناطق «الجوف، حائل، الحدود الشمالية».

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وأوضحت أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية».

وأضافت الهيئة أن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية تتأثر بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط الموج.