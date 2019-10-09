الأرصاد: أمطار على عددٍ من محافظات ومراكز مكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب على منطقة مكة المكرمة.
وتؤثر الحالة المناخية على عددٍ من محافظات ومراكز المنطقة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، وميسان.
وأشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ9 من مساء هذا اليوم.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بدورها، الجميع، لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع، وأن يجعلها الله سقيا خير وبركة.
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