أمير الرياض يشارك سفارة الأوروجواي حفل اليوم الوطني

شرَّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس الثلاثاء، حفل سفارة جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك في منزل السفير بحي السفارات في الرياض .

وكان في استقبال أمير الرياض في مقر الحفل، سفير جمهورية الأوروجواي الشرقية لدى المملكة كارلوس بينتانكور وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وحضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.