تركي الفيصل يتقلَّد أعلى وسام في جمهورية أفغانستان

بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أقامت سفارة جمهورية أفغانستان بالرياض حفل مراسم تكريم الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بتقليد الأمير وسام (غازي ميربچه خان)، الذي يعدّ أعلى الأوسمة في جمهورية أفغانستان، نظير جهوده وتقديم الدعم السياسي والاجتماعي والثقافي لأفغانستان، في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بالرياض .

وقلَّد وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد همايون قيوم خلال الحفل المُعَدّ لهذه المناسبة، الأمير تركي الفيصل، وسام (غازي ميربچه خان) نيابة عن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، الذي أعرب (في رسالة فيديو مسجلة) عن امتنانه وتقديره للأمير تركي.

من جانبه، أعرب الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لفخامة رئيس جمهورية أفغانستان، على تشريفه بمنحه هذا الوسام، ودعا الله أن يأخذ بيده والشعب الأفغاني كافة إلى سلام دائم وازدهار قائم.

وقال الأمير تركي في كلمته: رحلتي مع أفغانستان بدأت قبل 40 عامًا، فقد شرفني (الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله)- رحمهم الله- بمتابعة أوضاع أفغانستان، وتشرفت في رحلتي هذه بمرافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ترأس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الأفغاني عندما كان أميرًا للرياض، فهو من داوَى جراحهم وواسى مكلومهم وآوى مشردهم واحتضن أيتامهم وأراملهم، واصفًا الشعب الأفغاني بالنبيل والكريم والشهم.

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من جهته، قال وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد همايون قيومي في كلمته: لقد كلفني الرئيس الأفغاني بتقليد الأمير تركي الفيصل بوسام (غازي ميربچه خان)، الذي يُمنَح للقادة والسياسيين الذين خدموا أفغانستان وشعبها.

وثمّن السفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، جهود الأمير تركي الفيصل في أفغانستان في المجالات كافة، واصفًا الأمير تركي الفيصل بأنَّه رجل سياسة وفكر وثقافة من الطراز الرفيع.

حضر الحفل عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وبعض الشخصيات الأكاديمية من المملكة وأفغانستان.