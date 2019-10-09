بالصور.. أمير جازان بالنيابة يستمع لمطالب الأهالي في الجلسة الأسبوعية

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة في الجلسة الأسبوعية، بمركز الأمير سلطان الحضاري، مساء أمس الثلاثاء، جموعًا من المواطنين الذين قدِموا للسلام عليه .

واستمع الأمير خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنّها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية، وكلّ ما يسهم في رفعة الوطن ورفاه المواطن.

وحضر اللقاء مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، وأصحاب الفضيلة القضاة والمشايخ ومحافظو المحافظات، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.