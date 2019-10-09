الأحوال المدنية تعرِّف زوارها في «جيتكس 2019» بإصدار وتجديد الهوية الوطنية بالخارج

تشارك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن 12 قطاعًا أمنيًا للتعريف بخدماتها التقنية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس بدبي، الذي يضمّ العديد من التطبيقات التقنية التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية في مهامها المختلفة للمحافظة على الأمن والسلامة.

وتعرض الأحوال المدنية في هذا العام خدمة «الأحوال في الخارج» والمتمثلة في إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين الموجودين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل؛ حيث حظيت هذه الخدمة باهتمام وثناء عدد كبير من زوار المعرض .