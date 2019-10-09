السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها إثر الحالة المطرية



مكة المكرمة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية وإداراتها العامة جهودها وطاقاتها البشرية والفنيّة على أثر الحالة المطرية التى هطلت خلال الأيام الماضية على العاصمة المقدسة وضواحيها .

وواصلت الفرق الميدانية جهودها أثناء وبعد هطول الأمطار لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن خاصةً في المواقع التي شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه الجوفية وبعض المواقع التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول حيث تمّ شفط المياه عن طريق الصهاريج من الأحياء العشوائية الغير مربوطة بشبكات التصريف ، وجرى تطبيق الخطّة الاستباقية وانتشرت فرق التدخل السريع والمتابعة الميدانية لمعالجة البلاغات الطارئة.

ونفّذت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للسيول خطتها للتعامل بشكل مباشر في مواقع تجمعات مياه الأمطار ومعالجة آثارها بالشوارع الرئيسية والأحياء السكنية حيث تم إزالة المُخلّفات حول مواقع تصريف المياه في أحياء النورية الشرقية والغربية ورفع مُخلّفات الأشجار المتساقطة في بعض المواقع المتفرقة بالعاصمة المقدسة ، بمشاركة 1239 عامل نظافة و18 شاحنة و31 صهريج شفط و 20 شيول .

من جانبها بثّت أمانة العاصمة المقدسة خلال هذا الأسبوع عبر حسابها الرسمي بوسائل التواصل الاجتماعي التحذيرات والتنبيهات المتقدمة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مناطق مكة المكرمة وضواحيها ، التي توضح كمية الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ، كما عملت الأمانة على تفعيل الخطوط الساخنة بخدمة العملاء لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين و باشرت الإدارة العامة للنظافة 23 بلاغاً لتجمعات المياه بمواقع متفرقة وتم التعامل مع 9 بلاغات لسقوط الأشجار في حي كدي وشارع الستين و تم التواصل مع ضباط الاتصال لتلقي بلاغات الجهات الحكومية ذات العلاقة المشاركة في تنفيذ خطط الطوارئ خلال موسم الأمطار.

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10:36ت م

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