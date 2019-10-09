

الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

أوضحت الصحة في الأحساء أن مستشفى الولادة والأطفال قدم خدماته عبر قسم الطوارئ خلال العام 1440هـ لـ (204,910) مراجعين، منهم (75,347) مراجعة لطوارئ النساء، و (129,563) لطوارئ الأطفال.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بالمستشفى (54,447) مراجعاً، حيث راجع عيادات النساء (31575) مراجعة، في حين بلغ عدد المستفيدين من عيادات الأطفال (22,872) مراجعاً.

وأشارت الصحة إلى أن المستشفى أجرى خلال الفترة نفسها (6,370) عملية جراحية، منها العمليات الجراحية الروتينية والطارئة وعمليات اليوم الواحد، بواقع (5,517) عملية للنساء، و(853) عملية للأطفال، كما بلغ إجمالي عدد الولادات (11,843) ولادة.

وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق تشغيل قسم أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) في المستشفى بعد تجهيزه بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة، كما أعلنت البدء في خدمة الغسيل الكلوي (الديلزة الدموية)، التي تعتبر من الخدمات الطبية المتقدمة التي تقدم للمرضى في الحالات الحرجة.

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء بسعة (450) سريراً يٌعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة، ويقدم خدمات صحية متكاملة وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال ما يملكه من تجهيزات طبية كبيرة ووجود أطباء وطواقم عمل مميزة تمتلك مؤهلات عالية، إضافة إلى استعانته ببعض الأطباء الزائرين لإجراء عدة عمليات نوعية ودقيقة للأطفال وحديثي الولادة.

// انتهى //

10:22ت م

0031





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.