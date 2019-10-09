السعودية اليوم / تخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة سلامة الحرائق بكلية الجبيل الصناعية



الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واس

احتفل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً في كلية الجبيل الصناعية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق، البالغ عددهم 16 متدرباً من عدة مؤسسات حكومية وشركات صناعية، حيث استغرق تدريبهم بالكلية 12 أسبوعا تدريبياً.

وتضمن البرنامج 11 مادة تخصصية مكثفة يتخللها التدريب العملي في علوم الفيزياء، وكيمياء الاشتعال، وسلوك الحرائق، وكيمياء المواد الخطرة، وحماية الأرواح، ومواد الإنشاء المقاومة للحرائق، إضافة إلى أنظمة الكشف والإنذار من الحرائق، وإمدادات المياه والأنظمة الهيدروليكية للحماية من الحرائق، وتصميم أنظمة الحماية من الحرائق، ومراجعة المخططات واعتمادها.

وتتمحور مخرجات البرنامج حول فحص المنشآت وتقييمها، ودراسة وتحليل قابلية اشتعال المواد، وإعداد الخطط الوقائية للحد من خسائر الحرائق، وفحص وتشغيل وإجراء الاختبارات الروتينية لمعدات الإطفاء الثابتة بالإضافة إلى استخدام المراجع المعتمدة في مجال السلامة والحماية من الحرائق والقدرة على فهمها وتطبيقها.

والبرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معتمدة, إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال السلامة والحرائق أو الحاصلين على شهادة الدبلوم بخبرة لا تقل عن سنتان، بينما الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فانه يتطلب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يعد البرنامج من البرامج التدريبية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية

يذكر أن مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق بكلية الجبيل الصناعية مجهز بأحدث المعامل وأفضل مرافق التدريب الحاصلة على اعتمادات دولية، تحقيقاً لرؤية الكلية لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي الشركات في مدينة الجبيل الصناعية، ويحتوي المركز على معمل الاحتراق، ومعمل أنظمة الإنذار والكشف عن الحرائق، ومعمل الأنظمة المائية الثابتة للوقاية من الحرائق، ومعمل تصميم ومحاكاة أنظمة الوقاية من الحرائق، الذي يسعى إلى تأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح عن طريق تقديم برامج تدريبية احترافية معتمدة من جهات الاعتماد المحلية والدولية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.

// انتهى//

10:07ت م

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الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واساحتفل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً في كلية الجبيل الصناعية بتخريج الدفعة الأولى من برنامج أخصائي معتمد في هندسة السلامة من الحرائق، البالغ عددهم 16 متدرباً من عدة مؤسسات حكومية وشركات صناعية، حيث استغرق تدريبهم بالكلية 12 أسبوعا تدريبياً.وتضمن البرنامج 11 مادة تخصصية مكثفة يتخللها التدريب العملي في علوم الفيزياء، وكيمياء الاشتعال، وسلوك الحرائق، وكيمياء المواد الخطرة، وحماية الأرواح، ومواد الإنشاء المقاومة للحرائق، إضافة إلى أنظمة الكشف والإنذار من الحرائق، وإمدادات المياه والأنظمة الهيدروليكية للحماية من الحرائق، وتصميم أنظمة الحماية من الحرائق، ومراجعة المخططات واعتمادها.وتتمحور مخرجات البرنامج حول فحص المنشآت وتقييمها، ودراسة وتحليل قابلية اشتعال المواد، وإعداد الخطط الوقائية للحد من خسائر الحرائق، وفحص وتشغيل وإجراء الاختبارات الروتينية لمعدات الإطفاء الثابتة بالإضافة إلى استخدام المراجع المعتمدة في مجال السلامة والحماية من الحرائق والقدرة على فهمها وتطبيقها.والبرنامج متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معتمدة, إضافة إلى خبرة لا تقل عن سنة واحدة في مجال السلامة والحرائق أو الحاصلين على شهادة الدبلوم بخبرة لا تقل عن سنتان، بينما الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فانه يتطلب خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، حيث يعد البرنامج من البرامج التدريبية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني والجمعية السعودية للسلامة والإطفاء (SASF).يذكر أن مركز تدريب السلامة والوقاية من الحرائق بكلية الجبيل الصناعية مجهز بأحدث المعامل وأفضل مرافق التدريب الحاصلة على اعتمادات دولية، تحقيقاً لرؤية الكلية لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة لمنسوبي الشركات في مدينة الجبيل الصناعية، ويحتوي المركز على معمل الاحتراق، ومعمل أنظمة الإنذار والكشف عن الحرائق، ومعمل الأنظمة المائية الثابتة للوقاية من الحرائق، ومعمل تصميم ومحاكاة أنظمة الوقاية من الحرائق، الذي يسعى إلى تأهيل قوى عاملة ذات كفاءة عالية في مجال السلامة من الحرائق وحماية الأرواح عن طريق تقديم برامج تدريبية احترافية معتمدة من جهات الاعتماد المحلية والدولية الرائدة في مجال السلامة والوقاية من الحرائق.// انتهى//10:07ت م0029

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