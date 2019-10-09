السعودية اليوم / تعليم المدينة المنورة ينظم برنامج "أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية"



المدينة المنورة 10 صفر 1441هـ الموافق 09 اكتوبر 2019م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة نشاط الطالبات أمس، البرنامج التدريبي لـ "أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية" في دورته الخامسة بمشاركة عدد من منسوبات إدارات التعليم بمناطق ومدن المملكة.

وأكدت مساعدة مدير التعليم بالمدينة المنورة مريم الجهني، أن البرنامج يستهدف منسوبات أقسام نشاط الطالبات، من منسقات ومدربات الأولمبياد بإدارات التعليم في مناطق ومدن المملكة ويأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم، من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات التي تؤصل الموروث الإسلامي والحضارة العربية, وتنمية المهارات وتطوير القدرات.

ويتضمن البرنامج عدة جلسات، يتناول مسارها العملي مسابقات تنافسية تتضمن مسابقة مصابيح الهدى و من وحي الحرمين لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية, ومسابقة نفحات قرآنية المخصص لطالبات المرحلة الابتدائية, فيما يشمل المسار النظري للبرنامج بحثاً علمياً في مجال الخط والزخرفة.

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10:00ت م

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