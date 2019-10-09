التواصل الحكومي يفوز بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني 

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توَّجت الهيئة العامة للترفيه أمس، مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، بجائزة أفضل تطبيق لهوية اليوم الوطني ٨٩، بعد فوزه في مسابقة “همتكم معنا”، التي طرحتها الهيئة بالتزامن مع اليوم الوطني الـ89.

وسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو باناجه، وذلك في الحفل الختامي لموسم اليوم الوطني الـ89، الذي أقيمت فعالياته مساء اليوم بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.

وتم اختيار تطبيق المركز للفوز من بين عديد من التطبيقات التي قدمتها جهات حكومية وخاصة أخرى.

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ويعد هذا التتويج تثميناً لمخرجات المركز، وما يقدمه من أعمال نوعية ومتنوعة في شتى مجالات الإعلام.

يذكر أن مركز التواصل الحكومي كان قد فاز بعدة جوائز منذ إنشائه قبل حوالي سنتين منها؛ جائزة الشارقة عن أفضل حملة اتصال حكومي، وجائزة أفضل حملة إبداعية لحج 1439هـ من معهد أبحاث الحج والعمرة، وجائزة إمارة منطقة مكة المكرمة للإعلام الجديد في مسار أفضل فيلم قصير.