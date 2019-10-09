قضية غريبة ضد مديرة جروب واتساب ومحامٍ يعلق!

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

فوجئت مديرة جروب على تطبيق التواصل “واتساب” بموعد في المحكمة الجزائية، بعد ترحيبها بصديقتها قائلة: “جتكم حصيصة”، حيث اعتبرت المدعية (حصة) أن تصغير اسمها القصد منه الانتقاص والتشويه لصورتها.

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وقال المحامي حمد الرزين، إن المدعية “حصة” طالبت بتعزير صديقتها “منيرة” لقاء هذه الجريمة التي ارتكبتها، على حد قولها.

وأوضح الرزين تأثير العبارات والوجوه التعبيرية (الإيموجي) في تفسير أركان الجريمة، وتحديد العقوبة السليمة من طرف القضاء الذي يواجه قضايا دورية “تافهة”، على حد وصفه، حيث قال: “أما ما يتعلق بالقضايا (التافهة) فحدث ولا حرج، من أمثال هذه القضية وغيرها، والمحاكم تتعامل مع أطياف البشر بطبيعتهم وسليقتهم، ولا يصد أمثال هؤلاء إلا الحكم القضائي، ووضع رسوم على التقاضي”، بحسب “العربية”.

وطالب مواطنون مقيمون بوضع حد للقضايا التي تشغل المحاكم عن طريق التكاليف القضائية التي تُلزم المدعي بدفع رسوم تجعله أكثر حرصاً على دعواه.