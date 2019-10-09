شكرا لقرائتكم فيديو.. لحظة سرقة خزينة من منزل مواطن في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-09 فيديو.. لحظة سرقة خزينة من منزل مواطن في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، سرقة وقعت في أحد أحياء جدة. Advertisements وبحسب ما بينته كاميرا المراقبة، سرق 3 لصوص خزينة من منزل مواطن، فيما أكد معلقون أن بها مجوهرات وأموالاً، حيث حملوها من المنزل وحاولوا إدخالها بصعوبة بالغة إلى مركبتهم، بسبب حجمها الكبير، قبل أن ينجحوا بالفعل ويهربون. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها من الجهات الرسمية.







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