السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم محاضرة "المنهج السلفي في العقيدة" في بريدة



بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة اليوم، محاضرة بعنوان: (المنهج السلفي في العقيدة) يلقيها الدكتور عبدالله بن ناصر الصبيح في جامع خادم الحرمين الشريفين ( الجامع الكبير ) ببريدة، بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرنامج الدعوي "الأمن الفكري عقيدة ووطن" الذي ينفذه فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم؛ لتعزيز مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة والمنحرفة.

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09:42ت م

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