السعودية اليوم / مدير تعليم الجوف يدشن 26 عيادة مدرسية



سكاكا 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أمس، 26 عيادة مدرسية للبنين والبنات.

وعد الدكتور الغامدي تدشين هذه العيادات جزءاً من العملية التربوية والتعليمية، لاهتمامها بسلامة الطلاب صحياً، مبيناً أنه من الضروري أن تعتني هذه العيادات برفع الوعي الصحي لدى الطلاب وإكسابهم العديد من السلوكيات الصحية السليمة والتعاون مع الجهات المختصة لتفعيل الحملات العالمية تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية.

من جانبه أوضح مدير إدارة الصحية المدرسية نصار بن عفاش الخالدي أن هذه العيادات تأتي كمرحلة أولى بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن الإدارة عملت على تأهيل المرشدين الصحيين في المدارس، بهدف تعزيز الصحة المدرسية.

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08:56ت م

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