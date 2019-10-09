

السيح 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس

تنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات الملتقى الشبابي الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج، بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية في وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة، ويستمر ثلاثة أيام.

وتشتمل فعاليات الملتقى التي تقام في حديقة الملك فهد بحي السلام في السيح، على العديد من البرامج الترويحية، والمسابقات الثقافية والشعرية، والبرامج الذهنية

ويأتي الملتقى ضمن برامج الهيئة العامة للرياضة التي تعنى بمناشط الشباب والعمل على فتح المجال لاحتضان إبداعاتهم المختلفة من خلال الملتقيات الشبابية بهدف تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم وتعريف المجتمع بما لديهم من قدرات ومهارات ثقافية وفنية وعلمية وترفيهية.

// انتهى //

08:34ت م

0011



السيح 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واستنطلق بمدينة السيح غداً، فعاليات الملتقى الشبابي الذي ينظمه مكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج، بالتعاون مع الإدارة العامة للهيئات الشبابية في وكالة شؤون الشباب بالهيئة العامة للرياضة، ويستمر ثلاثة أيام.وتشتمل فعاليات الملتقى التي تقام في حديقة الملك فهد بحي السلام في السيح، على العديد من البرامج الترويحية، والمسابقات الثقافية والشعرية، والبرامج الذهنية الرياضية ، وبرامج الفن التشكيلي، والعديد من الفعاليات التي تستهدف الشباب، إلى جانب معرض للتوعية بأضرار المخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.ويأتي الملتقى ضمن برامج الهيئة العامة للرياضة التي تعنى بمناشط الشباب والعمل على فتح المجال لاحتضان إبداعاتهم المختلفة من خلال الملتقيات الشبابية بهدف تنمية قدراتهم واحتواء مواهبهم وتعريف المجتمع بما لديهم من قدرات ومهارات ثقافية وفنية وعلمية وترفيهية.// انتهى //08:34ت م0011

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق فعاليات الملتقى الشبابي بمدينة السيح غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.