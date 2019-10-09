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فيديو.. أول سائحة أجنبية تستخرج التأشيرة السياحية من جيتكس 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو استخراج التأشيرة السياحية لأول سائحة أجنبية في جيتكس للتقنية 2019 من الجوازات ضمن مشاركة وزارة الداخلية بالمعرض.
ونشرت الإعلامية ميسون أبوبكر المقطع، حيث تحدثت مع السائحة بالإنجليزية مرحبة بها في المملكة، قائلةً لها “هلا بالعالم في قلب المملكة”.
وضمن خدمات جهاز إصدار التأشيرة، قراءة جواز السفر وأخذ المعلومات كاملة من السائح، وثانيًا رفع الخصائص الحيوية له، وثالثًا استيفاء الرسوم، ومن ثم إصدار التأشيرة ليحصل السائح على تأشيرة سياحة للزيارة لمدة 3 أشهر صالحة لمدة سنة.
كما تم إنشاء خدمة أخرى وهي على الأجهزة الذكية اللوحية، وتقوم بنفس دور جهاز إصدار التأشيرة السياحية ويتولى موظف الجوازات عبرها إنهاء جميع الإجراءات.
وأثارت خدمات الجوازات إعجاب وتفاعل زوار معرض جيتكس، مشيدين بجهود المملكة في خدمة السياح بعد إطلاق التأشيرة السياحية.
ويعتبر جيتكس الذي ينعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي بمشاركة المملكة، أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة.
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