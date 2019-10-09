صرف دعم حساب المواطن خلال ساعات والتسجيل مستمر

2019-10-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب ملايين المستفيدين من حساب متابعات الخليج 365 إيداع الدفعة الثالثة والعشرين من الدعم بعد ساعات، حيث سيتم صرف الدعم يوم غد الخميس 10 أكتوبر.

وبحسب الجدولة الزمنية المسبقة يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد يوماً واحداً أو تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف اليوم العاشر مع إجازة رسمية.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ24، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الـ23.

Advertisements

وحث برنامج حساب متابعات الخليج 365 المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا).

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضاً أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الماضي، بلغت 50 مليار ريال.