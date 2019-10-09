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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)، فيما تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأرصاد الطقس حالة الطقس أمطار رياح
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441 08:10 AM
سحب رعدية ممطرة على القصيم والرياض و"الشرقية"
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)، فيما تتكوَّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية على 9 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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