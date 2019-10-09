موعد صرف الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن وحقيقة تغيير موعدها والفئات المستحقة لهذا البرنامج

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن، وبالأخص الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج، فقامت الحكومة بالمملكة بتوفير هذا البرنامج لكي تساعد المواطنين والأسر محدود الدخل بالسعودية وذلك بسبب الظروف الصعبة والأسعار العالية الموجودة الآن بالمملكة، ومن المعتاد أن يتم صرف الدفعة الخاصة بالبرنامج في العاشر من كل شهر ميلادي ولكن ممكن أن يتم تغيير موعدها بسبب ظروف.

موعد صرف الدفعة 23 من برنامج حساب المواطن

من المعروف والمعتاد أن يتم صرف الدفعة الخاصة بحساب المواطن للمواطنين المستحقين لهذا البرنامج من الأسر محدودة الدخل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فهذا موعد محدد لصرف الدفعات المستحقة، وبذلك ستكون الدفعة 23 من البرنامج في يوم الخميس غداً أي بعد ساعات قليلة، ولكن في بعض الأحيان يتم تقديم صرف هذه الدفعات أو تأجيلها إذا حدث ظروف أو صادف هذا اليوم عطلة رسمية في البلاد.

الفئات المستحقة لبرنامج حساب المواطن

يوجد فئات معينة تستحق الدفعات التي يتم صرفها من برنامج حساب المواطن، وتنقسم إلى أربعة فئات، حيث تكون الفئة الأولى هم الأسر أصحاب الدخل من صفر إلى 8699 ريال سعودي، والفئة الثانية تكون هم أصحاب الدخل من 8700 ريال إلى 11999 ريال، أما الفئة الثالثة تكون لأصحاب الدخل من 12000 ريال حتى 15299 ريال، وبالنسبة للفئة الرابعة تكون للأشخاص الذين دخلهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.